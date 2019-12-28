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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Kocaeli AtatürkHakemler: Tunçtan Durmuşcan, Ahmet Kemal Digilli, Münevver Özemreİzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 4, Ezgi Manlacı, Williams 18, Gizem Yavuz 22, Grigalauskyte 3, Cado 9, Gamze Takmaz 5, Anigwe 20, Melek YusufoğluÇankaya Üniversitesi: White 21, Tuğçe İnöntepe 5, Derin...

28.12.2019 20:08 | Son Güncelleme: 28.12.2019 20:25
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Atatürk

Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Digilli, Münevver Özemre

İzmit Belediyespor: 4, Ezgi Manlacı, Williams 18, Gizem Yavuz 22, Grigalauskyte 3, Cado 9, Gamze Takmaz 5, Anigwe 20, Melek Yusufoğlu

Çankaya Üniversitesi: White 21, Tuğçe İnöntepe 5, Derin Yaya 4, Putnina 12, Bahar Öztürk 13, Talbert 14

1. Periyot: 26-21

Devre: 44-40

3. Periyot: 66-57

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında İzmit Belediyespor, Çankaya Üniversitesi'ni 81-69 yendi.

Kaynak: AA
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