Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Lig
Salon: Ankara DSİ EtlikHakemler: Aydın Karaçam, Göksun Öz, Hande Öztürk BOTAŞ: Eldebrink 17, Melis Gülcan 19, Büşra Akbaş 10, Holingsvorth 11, Abdi 3, Senay Zeybek, Moorer 3, Marina Bas 4Bellona Kayseri Basketbol: Davis 24, Ayşegül Günay Aladağ 4, Kübra İmren Siyahdemir, Ivankovic 6, Burke...
Salon: Ankara DSİ Etlik
Hakemler: Aydın Karaçam, Göksun Öz, Hande Öztürk
BOTAŞ: Eldebrink 17, Melis Gülcan 19, Büşra Akbaş 10, Holingsvorth 11, Abdi 3, Senay Zeybek, Moorer 3, Marina Bas 4
Bellona Kayseri Basketbol: Davis 24, Ayşegül Günay Aladağ 4, Kübra İmren Siyahdemir, Ivankovic 6, Burke 16, Manolya Kurtulmuş 9, Gülse Uğur, Nazlı Bircan Gökdemir 2
1. periyot: 19-19
Devre: 38-31
3. periyot: 55-47
Beş faulle çıkan: 39.05 Büşra Akbaş (BOTAŞ)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında BOTAŞ, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 67-61 mağlup etti.
Kaynak: AA