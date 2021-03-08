Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi

08.03.2021 09:45 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:49
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin 25. haftası yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin 25. haftası yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

14.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi)

17.00 İzmit Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

10 Mart Çarşamba:

14.00 BOTAŞ-Birevim Elazığı İl Özel İdare (Ankara DSİ Etlik)

15.00 Beşiktaş HDI Sigorta-Bellona Kayseri Basketbol (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

11 Mart Perşembe:

13.00 Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor (Ankara)

13 Mart Cumartesi:

14.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Samsun Canik Belediyespor (Servet Tazegül)

14 Mart Pazar:

16.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Nesibe Aydın (Antakya)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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