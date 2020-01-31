31.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:09

YouTube kanalında yayınlanan bir programa konuk olan Hera Kübra Aslan, yıllar önce aldığı ahlaksız bir teklifi itiraf etti. Aslan o dönemde ahlaksız bir teklif aldığını ve bunun sonuncuda da işinden istifa etmek zorunda kaldığını anlattı. Magazin gündeminde yankı uyandıran gelişme sonrası Hera Kübra Aslan kimdir? Hera Kübra Aslan kaç yaşında nereli sorularının yanıtları merak edildi.

HERA KÜBRA ASLAN KİMDİR?

Hera Kübra Aslan Doğum Tarihi: 1989

Hera Kübra Aslan Nereli: Malatya

Hera Kübra Aslan Kaç Yaşında: 31

Hera Kübra Aslan Eğitimi: İstanbul Üniversitesi İşletme bölümü

Hera Kübra Aslan Mesleği: 2009'da hem Miss Turkey, hem Kainat Güzellik Yarışması'nda ikinci oldu. Spor spikerliği yaptı.

1989 yılında İstanbul'da doğdu. Malatyalı olduğunu belirten sunucu, babaanne tarafının ise İranlı olduğunu söylemişti. Eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı. Düzgün diksiyonu ve sunuculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Kübra Hera Aslan uzun bir dönem spor spikerliği yaptı. Kübra Hera Aslan, Ozan Doğulu ile birlikte Öle Öle isimli şarkıda düet yaparak müzik hayatına katıldı.

Hera Kübra Aslan

Hera Kübra Aslan

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