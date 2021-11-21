Her şey Mesut Özil'e çakmak atılmasıyla başladı! Derbide ortalık savaş alanına döndü

Türkiye'nin kilitlendiği derbide saha karıştı. Fenerbahçe'nin skora dengeyi getiren golünden kısa süre sonra tribünlerden atılan yabancı maddeler iki takım futbolcuları arasında olay çıkmasına sebep oldu.

MESUT ÖZİL'E ÇAKMAK FIRLATILDI

Tribünden kendisine atılan çakmağı hakem Halil Umut Meler'e götürmek isteyen Mesut Özil'e Galatasaraylı futbolcular engel olamaya çalıştı. Bu andan itibaren iki takım futbolcuları arasında gerilim yaşanırken, Berke ve Muslera da kalelerini terk ederek olay yerine geldi. Yaşanan arbedenin ardından hakem Halil Umut Meler, Muslera, Berke, Marcao ve Mert Hakan'a sarı kart gösterdi.

??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB



??? #Galatasaray - #Fenerbahçe

??21 Kasım 2021 / Pazar

?19.00



?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? — Haberler (@Haberler) November 20, 2021

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