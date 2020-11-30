Her şey denetimlerde ortaya çıktı! İstanbul'da 1571 fırın vatandaşı kazıklamış
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Her şey denetimlerde ortaya çıktı! İstanbul'da 1571 fırın vatandaşı kazıklamış

30.11.2020 12:01 | Son Güncelleme: 30.11.2020 12:42

İstanbul Valiliği tarafından fırınlara yönelik yapılan denetimlerde 1571 işletmenin vatandaşı kazıkladığı ortaya çıktı. İşletmeler 1,5 lira olması gereken 200 gram ekmeği 2 liradan satmış.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'daki 2 bin 892 fırının hafta içinde gramaj, fiyat ve tarife denetimi yapıldığı belirtildi. Denetlemelerde bin 571 fırının tarifeye uymadığı belirlendi.

ALO 175'İ ARAYIP ŞİKAYET EDİN

Fırınlara "Haksız Fiyat Artışı" tutanağı düzenlendiği kaydedildi. Valilik tarafından söz konusu fırınlara tutanak tutulurken vatandaşlardan bu durumla karşılaştıklarında 'Alo175' hattını aramaları istendi.

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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"Fırınlarda ekmek fiyatlarının İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İSTESOB) tarafından açıklanan azami ekmek fiyat tarifesinde yer aldığı gibi 1 kg ekmek fiyatının azami 7.50 TL'ye (200 gram ekmek 1,5 TL) denk gelecek şekilde satılıp satılmadığı, haksız fiyat artışı olup olmadığı kontrol edildi. Denetimlerde, 1321 fırının standartlara uyduğu, 1571 fırında azami ekmek fiyat tarifesine göre 1,5 lira olması gereken 200 gram ekmeğin daha yüksek fiyatla satıldığı tespit edildi."

Her şey denetimlerde ortaya çıktı! İstanbul'da 1571 fırın vatandaşı kazıklamış
Her şey denetimlerde ortaya çıktı! İstanbul'da 1571 fırın vatandaşı kazıklamış
Haber Yorumları (3)
İSTANBULLU: dukkanımızın karsısındakı fırında aynı aylardır 2 tl den satıyor ekmegi
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HAKAN ARSLAN: 25 kuruş fazla kazanmak için o kadar milyonlarca insanın ahını neden üzerlerine alıyorlar ki. bu dünya yalan dünya gerçek dünyada herkes ne yaşamış ve yaşatmışsa hesap verecek. orada her şey çok adaletli olacak çünkü yargılayacak Yüce Hakim bizzat her şeye kendisi şahit.
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FIRTINA: Sonuç ne peki hani ceza kapatılmasi lazım
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