Her şey denetimlerde ortaya çıktı! İstanbul'da 1571 fırın vatandaşı kazıklamış

İstanbul Valiliği tarafından fırınlara yönelik yapılan denetimlerde 1571 işletmenin vatandaşı kazıkladığı ortaya çıktı. İşletmeler 1,5 lira olması gereken 200 gram ekmeği 2 liradan satmış.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'daki 2 bin 892 fırının hafta içinde gramaj, fiyat ve tarife denetimi yapıldığı belirtildi. Denetlemelerde bin 571 fırının tarifeye uymadığı belirlendi.

ALO 175'İ ARAYIP ŞİKAYET EDİN

Fırınlara "Haksız Fiyat Artışı" tutanağı düzenlendiği kaydedildi. Valilik tarafından söz konusu fırınlara tutanak tutulurken vatandaşlardan bu durumla karşılaştıklarında 'Alo175' hattını aramaları istendi.

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fırınlarda ekmek fiyatlarının İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İSTESOB) tarafından açıklanan azami ekmek fiyat tarifesinde yer aldığı gibi 1 kg ekmek fiyatının azami 7.50 TL'ye (200 gram ekmek 1,5 TL) denk gelecek şekilde satılıp satılmadığı, haksız fiyat artışı olup olmadığı kontrol edildi. Denetimlerde, 1321 fırının standartlara uyduğu, 1571 fırında azami ekmek fiyat tarifesine göre 1,5 lira olması gereken 200 gram ekmeğin daha yüksek fiyatla satıldığı tespit edildi."