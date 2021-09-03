Her bütçeye uygun mobilya çözümleri Koçtaş'ta

Koçtaş, her zevke ve bütçeye uygun mobilya çözümleriyle yaşam alanlarının atmosferini baştan aşağı yeniliyor.

Koçtaş, her zevke ve bütçeye uygun mobilya çözümleriyle yaşam alanlarının atmosferini baştan aşağı yeniliyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, dekorasyonun en önemli unsurları olan mobilyaları modern, klasik ya da country gibi farklı tarzlarda ve uygun fiyatlarla sunuyor.

Koçtaş; çalışma odalarından bebek ve çocuk odası mobilyalarına, yemek odasından antre mobilyalarına, salondan yatak odası mobilyalarına kadar ihtiyaç duyulan tüm ürünleri bir arada sunuyor. Çocukların özel alanlarını güzelleştirecek genç odası takımları, ofis koltukları, çalışma masaları ile daha verimli bir çalışma alanı oluşturulabilir.

En çok vakit geçirilen oturma odalarında şık tasarımlı koltuklar, kanepeler, TV üniteleri ve sehpalar ev keyfini ikiye katlarken, yemek odası takımları da eve şıklık ve fonksiyonellik katıyor. Yatak odası takımları, gardıroplar, bazalar, karyolalar ve şifonyerler ise yatak odalarının, hayallerdeki gibi dekore edilmesine imkan tanıyor. Portmanto, askılık, ayakkabılık ve çok amaçlı dolaplar gibi antre mobilyaları ile de yaşam alanları hem daha düzenli hem de ferah bir görünüm kazanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz