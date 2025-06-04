Hepsijet Arefe günü açık mı, çalışıyor mu?

Hepsijet Arefe günü açık mı, çalışıyor mu?
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Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, 5 Haziran 2025 Perşembe günü olan arefe günü ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Arefe günü aile hekimleri açık mı, doktorlar çalışıyor mu sorusu merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Hepsijet Arefe günü açık mı, çalışıyor mu?

Arefe günü bankaların çalışma saatleri, 2025 Kurban Bayramı öncesi Arefe günü ile ilgili detaylı araştırmalar yapılıyor. Arefe günü aile hekimleri açık mı, doktorlar çalışıyor mu, konusu ne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Peki, Hepsijet Arefe günü açık mı, çalışıyor mu?

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI? (5 HAZİRAN)

5 Haziran 2025 Perşembe günü, Kurban Bayramı arefesi olması sebebiyle öğleden sonra resmi tatil kapsamına giriyor. Bu nedenle Aras, MNG, Yurtiçi ve Sürat Kargo gibi firmalar arefe günü yalnızca sabah saatlerinde hizmet verecek. Öğle saatlerinden itibaren kargo işlemleri durdurulacak. Ayrıca bayram süresince tüm kargo şirketleri faaliyetlerine ara verecek ve hizmet sunmayacak.

HEPSİJET AREFE GÜNÜ AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

PTT Kargo, MNG Kargo, Aras Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo, Trendyol Express, Hepsijet, arefe günü operasyonel faaliyetlerini yürütecek.


KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Aras Kargo

Hafta içi 08.30 - 18.00

Cumartesi 08.30 - 13.00

Pazar kapalı

PTT

PTT şubeleri 8.30 - 17.30

Bazı bölgelerdeki PTT şubeleri Cumartesi 13.30 kadar hizmet verir.

Yurtiçi Kargo

Hafta içi 09.00 - 18.00

Cumartesi 09.00 - 16.00

Pazar kapalı

MNG Kargo

Hafta içi 08.30 - 18.00

Cumartesi 08.30 - 14.00

Pazar kapalı

Sürat Kargo

Doğu illerinde hafta içi: 08:30 – 18:00

Batı illerinde hafta içi: 09:00 – 18:30

Doğu illerinde cumartesi 08:30 – 14:00

Batı illerinde cumartesi 09:00 – 14:30

Pazar kapalı

KURBAN BAYRAMI'NDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kargo şirketleri, Kurban Bayramı arefesi olan 5 Haziran 2025 Perşembe günü yalnızca öğle saatlerine kadar hizmet verecek. Resmi tatil kapsamında, öğleden sonra Aras Kargo, MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo ve PTT Kargo gönderi kabulü, dağıtım ya da teslimat işlemleri yapmayacak.

Bayram süresince de tüm kargo firmaları kapalı olacak. Yani 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlayan resmi tatil boyunca, kargo gönderimi, alımı veya teslimatı gerçekleştirilmeyecek. Hem özel kargo şirketleri hem de PTT Kargo şubeleri, bayram bitene kadar hizmete ara verecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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