Hentbolda Süper Kupa Beşiktaş Mogaz'ın

Hentbol Erkekler Süper Kupa maçında Beşiktaş Mogaz, Beykoz Belediyespor'u 28-26 mağlup etti.



Hentbol Erkekler Süper Kupa maçında Ankara THF Spor Salonu'nda Beşiktaş Mogaz ile Beykoz Belediyespor karşı karşıya geldi. Maçın 10'uncu dakikası 8-7 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle geçilirken Beykoz bu dakikanın ardından iyi savunma yaparak, skoru lehine çevirdi ve devreyi 14-12 önde kapattı.



İkinci yarıda skor üstünlüğünü sürdüren Beykoz Belediyespor karşısında son 10 dakikaya girilirken öne geçen siyah-beyazlılar, maçı 28-26 kazanarak üst üste 4'üncü kez kupanın sahibi oldu.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreninde Beşiktaş Mogaz'a kupasını Türkiye Hentbol Federasyon Başkanı Bilal Eyuboğlu ve Başkan Vekili Adem Ceylan verdi. Madalyalarını ise THF Başkan Yardımcısı Ahmet Kıvrak ve Denetleme Kurulu Başkanı Salih Beşparmak takdim etti.



Beykoz Belediyespor'a ise madalyalarını THF Yönetim Kurulu Üyesi Cenker Doğan takdim etti. Maçın gözlemci ve hakemlerine şiltlerini Merkez Hakem Kurulu Başkanı Barbaros Yılmaz verdi.



Mücadeleyi Beykoz Belediyespor Kulüp Başkanı ve Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Kaşıtoğlu ve Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Salim Öztürk beraber izledi. - İSTANBUL