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Hentbol: Türkiye Kupası

AA - Ercan Doğan - Spor
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Hentbol: Türkiye Kupası

Hentbol Türkiye Kupası'nda kadınlarda C Grubu'nda 2, erkeklerde ise A, B ve C gruplarında 4 maç yapıldı.

Hentbol Türkiye Kupası'nda kadınlarda C Grubu'nda 2, erkeklerde ise A, B ve C gruplarında 4 maç yapıldı.

Kadınlarda Kastamonu'daki Merkez Spor Salonu'nda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

İzmir Gençlik Merkezi-Konyaaltı Belediyespor: 18-37

Araç Belediyespor- Kastamonu Belediyespor : 27-38

Erkekler

Erkeklerde alınan sonuçlar ise şu şekilde:

A Grubu (Tokat)

Nilüfer Belediyespor-Tokat Gençlik: 39-26

B Grubu (İstanbul)

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Ümraniye Belediyespor: 42-30

C Grubu (Sivas)

Beşiktaş-Sivas Gençlik: 37-19

Antalyaspor-Hatayspor: 34-30

AA / Ercan Doğan - Spor

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kastamonu Belediyespor, Türkiye Kupası, Hentbol, Spor, Haberler

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