Hentbol: Türkiye Kupası
AA - Ercan Doğan - Spor
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Hentbol Türkiye Kupası'nda kadınlarda C Grubu'nda 2, erkeklerde ise A, B ve C gruplarında 4 maç yapıldı.
Hentbol Türkiye Kupası'nda kadınlarda C Grubu'nda 2, erkeklerde ise A, B ve C gruplarında 4 maç yapıldı.
Kadınlarda Kastamonu'daki Merkez Spor Salonu'nda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
İzmir Gençlik Merkezi-Konyaaltı Belediyespor: 18-37
Araç Belediyespor- Kastamonu Belediyespor : 27-38
Erkekler
Erkeklerde alınan sonuçlar ise şu şekilde:
A Grubu (Tokat)
Nilüfer Belediyespor-Tokat Gençlik: 39-26
B Grubu (İstanbul)
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Ümraniye Belediyespor: 42-30
C Grubu (Sivas)
Beşiktaş-Sivas Gençlik: 37-19
Antalyaspor-Hatayspor: 34-30
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
AA / Ercan Doğan - Spor