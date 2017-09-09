Hentbol: Türkiye Kupası

Hentbolda Türkiye Kupası'na 1. tur grup maçlarıyla devam edildi.



Kadınlar ve erkeklerde altışar grupta toplam 45 takımın mücadele ettiği 1. tur, yarın yapılacak maçlarla sona erecek ve gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar tur atlayacak.



Kupada ikinci günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:



Erkekler



A Grubu:



Tokat Gençlik Spor-Selka Eskişehir Hentbol: 25-41



B Grubu:



Batman Belediyespor-Selçuklu Belediyespor: 36-24



Gümüşhane Belediyespor-Antalyaspor: 22-23



C Grubu:



Karşıyaka Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 25-38



D Grubu:



Ahi Evran Üniversitesi-Adıyaman Belediyespor: 26-38



Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Maliye Piyango: 36-45



E Grubu:



Merzifon Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor: 28-23



F Grubu:



Aziziye Belediyesi Termalspor-Serik Belediyespor: 26-32



Kadınlar



A Grubu:



Çankaya Eğitim Gençlik Spor-Mudanya Belediyesi Gençlik Spor: 30-31



Sivas Belediyespor-Aksaray Belediyespor: 30-36



B Grubu:



İzmir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi Gençlik Spor: 33-29



C Grubu:



Yalıkavak Belediyespor-Kastamonu Artsam Spor: 29-33



Yenimahalle 1923-Osmangazi Belediyespor: 20-53



D Grubu:



Bandırmaspor-Eskişehir Şehir Koleji: 25-29



E Grubu:



Bursagücü-Samsun Gençlik Spor: 28-28



Elazığ SYSK-Üsküdar Belediyespor: 11-40



F Grubu:



Muratpaşa Belediyespor-Polatlı Belediyespor: 29-25