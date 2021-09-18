Hentbol: Toplu sonuç
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde yeni sezonun ilk haftası tek maç dışında bugün oynanan müsabakalarla sona erdi.
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde yeni sezonun ilk haftası tek maç dışında bugün oynanan müsabakalarla sona erdi.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Antalyaspor-İzmir Büyükşehir Belediye: 32-29
Nilüfer Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 42-37
Tokat Gençlikspor- Eskişehir Ormanspor: 20-27
Köyceğiz Belediyespor-Spor Toto: 21-28
Mamak Belediyesi Gençlikspor- MYK Hentbol: 34-28
Haftanın kalan son maçında Beykoz Belediyespor, Hatayspor'u 22 Eylül Çarşamba günü saat 16.00'da konuk edecek.
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri