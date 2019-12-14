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Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası: Üsküdar Belediyesi: 34 - Aksaray Belediyesi: 22

Türkiye Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası B Grubu ikinci gün maçında Üsküdar Belediyesi, Aksaray Belediyesi'ni 34-22 mağlup etti.

14.12.2019 17:43 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:48
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası: Üsküdar Belediyesi: 34 - Aksaray Belediyesi: 22

Türkiye Kadınlar Hentbol B Grubu ikinci gün maçında , Belediyesi'ni 34-22 mağlup etti.


Türkiye Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası B Grubu maçları Elazığ'da devam ediyor. B Grubu'nun ikinci gün maçında Süper Lig ekibi Üsküdar Belediyesi, 1. Lig takımı Aksaray Belediyesi ile karşılaştı. Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Salonu'nda oynanan maçın ilk devresi 18-11 İstanbul ekibinin üstünlüğüyle geçildi. Maçın ikinci yarısında da farkı korumayı başaran Üsküdar Belediyesi salondan 34-22'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından İstanbul ekibi Elazığ Grubu'nda puanını 4'e çıkardı.


Üsküdar Belediyesi gruptaki son maçında Görele Belediyesi ile, kupaya veda eden Aksaray Belediyesi ise Elazığ Sosyal Yardımlaşma ile karşı karşıya gelecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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