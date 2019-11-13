Hentbol: Kadınlar Süper Ligi
Hentbol Kadınlar Süper Lig 6. hafta maçında Muratpaşa Belediyespor, kendi sahasında Yenimahalle Belediyespor'a 28-22 yenildi.
13.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:32
Hentbol Kadınlar Süper Lig 6. hafta maçında Muratpaşa Belediyespor, kendi sahasında Yenimahalle Belediyespor'a 28-22 yenildi.
Yeni Mahalle Belediyespor'un Challenge Kupası 3'üncü tur maçı nedeniyle bugüne ertelenen maç, Antalya'daki Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynandı.
İlk yarıda rakibine 13-12 üstünlük sağlayan Yenimahalle Belediyespor, maçtan 28-22 galip ayrıldı.
Kaynak: AA