Hentbol: Kadınlar Süper Lig
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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

25.10.2020 17:39 | Son Güncelleme: 25.10.2020 17:42
Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında 4 maç yapıldı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında 4 maç yapıldı.

Kadınlar Süper Lig'de oynanan maçların sonuçları şöyle:

Sivas Belediyespor-Görele Belediyespor: 35-45

Aksaray Belediyespor-Yalıkavak: 14-34

Muratpaşa Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 27-28

Anadolu Üniversitesi-Kastamonu Belediyespor: 18-35

Ligde Konyaaltı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma müsabakaları ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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