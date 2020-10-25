Hentbol: Kadınlar Süper Lig
25.10.2020 17:39 | Son Güncelleme: 25.10.2020 17:42
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında 4 maç yapıldı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında 4 maç yapıldı.
Kadınlar Süper Lig'de oynanan maçların sonuçları şöyle:
Sivas Belediyespor-Görele Belediyespor: 35-45
Aksaray Belediyespor-Yalıkavak: 14-34
Muratpaşa Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 27-28
Anadolu Üniversitesi-Kastamonu Belediyespor: 18-35
Ligde Konyaaltı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma müsabakaları ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar