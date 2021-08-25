Hentbol Kadınlar Süper Kupa müsabakası Ankara'da oynanacak

Hentbol Kadınlar Süper Kupa müsabakası, 6 Eylül Pazartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

Hentbol Kadınlar Süper Kupa müsabakası, 6 Eylül Pazartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, kupa finalinde Kastamonu Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor takımları karşı karşıya gelecek.

THF Ankara Spor Salonu'nda saat 14.00'da başlayacak mücadele, TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayımlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er