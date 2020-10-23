Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig ile Erkekler Süper Lig'e 5. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Hentbolda Kadınlar Süper Lig ile Erkekler Süper Lig'e 5. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig

25 Ekim Pazar:

12.00 Sivas Belediyespor-Görele Belediyespor (Taha Akgül)

13.00 Konyaaltı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

13.00 Aksaray Belediyespor-Yalıkavak (Aksaray)

15.00 Muratpaşa Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

15.00 Anadolu Üniversitesi-Kastamonu Belediyespor (Porsuk)

18.00 Yenimahalle Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)

Erkekler Süper Lig

Bugün:

17.00 Köyceğiz Belediyespor-Göztepe (Muğla Menteşe)

Yarın:

15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-MYK Hentbol (Celal Atik)

15.00 Beykoz Belediyespor-Spor Toto (R. Şahin Köktürk)

16.00 İstanbul Üniversitesi Spor Birliği-Nilüfer Belediyespor (Prof. Dr. Turgay Atasü)

16.00 Güneysu-Beşiktaş Aygaz (Güneysu)

17.30 Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi-Antalyaspor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan