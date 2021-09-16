Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde yeni sezon yarın başlıyor - Haberler Spor
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Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde yeni sezon yarın başlıyor

AA / Berad Büyük - Haberler | Spor
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde yeni sezon yarın başlıyor

Hentbolda 2021-2022 sezonu Erkekler Süper Lig mücadelesi yarın başlayacak.

Hentbolda 2021-2022 sezonu Erkekler Süper Lig mücadelesi yarın başlayacak.

Ligde 2021-2022 sezonunun ilk maçında Antalyaspor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor, Antalya'da karşı karşıya gelecek.

Çift devreli olarak 13 takımla oynanacak ligi sezon sonunda ilk sırada bitiren takım şampiyonluğa ulaşacak; son iki sırada yer alacak takımlar bir alt lige düşecek.

Sezonu ilk 3 sırada tamamlayan takımlar ve Türkiye Kupası'nı kazanan takım Avrupa kupalarına gitmeye hak kazanacak.

Ligde 1. haftanın programı şöyle:

Yarın:

17.00 Antalyaspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Antalya)

18 Eylül Cumartesi:

14.00 Nilüfer Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Üçevler)

14.00 Tokat Gençlikspor-Eskişehir Ormanspor (Ali Yücel)

14.00 Köyceğiz Belediyespor-Spor Toto (Köyceğiz)

16.00 Mamak Belediyesi Gençlikspor- MYK Hentbol (THF)

22 Eylül Çarşamba

16.00 Beykoz Belediyespor-Hatayspor (Recep Şahin Köktürk)

İlk haftayı Beşiktaş'ın bay geçtiği ligde sezon 22 Mayıs 2022'de tamamlanacak.

AA / Berad Büyük - Spor Haberleri
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Haber: Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde yeni sezon yarın başlıyor - Haberler Spor
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