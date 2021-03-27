Hentbol Erkekler Süper Lig ekibi Güneysu'da 3 sporcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Hentbol Erkekler Süper Lig ekibi Güneysu'da 3 sporcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Anadolu Ajansı / İdris Pehlivan - Haberler | Spor
Hentbol Erkekler Süper Lig ekibi Güneysu'da 3 sporcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Hentbol Erkekler Süper Lig ekiplerinden Güneysu'da 3 sporcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

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Hentbol Erkekler Süper Lig ekiplerinden Güneysu'da 3 sporcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüp başkanı Rıfat Özer, yaptığı açıklamada, "26 Mart Cuma günü sporcularımıza ve teknik ekibimize Nilüfer Belediyespor maçı nedeniyle Kovid-19 testi uygulanmıştır. Kovid-19 PCR testleri neticesine göre, 3 sporcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir. Sporcularımızın genel sağlık durumları iyidir. İzolasyon ve tedavi uygulamalarına başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Özer, 4 sporcunun ise temaslı olmaları nedeniyle izolasyona alındığını kaydetti.

Rize temsilcisi, Nilüfer Belediyespor ile yarın oynayacakları maçın ileri tarihe ertelenmesi için Türkiye Hentbol Federasyonuna başvuruda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Pehlivan

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