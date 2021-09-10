Hentbol Erkekler Süper Kupa'da İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 30-21 mağlup eden Spor Toto, kupanın sahibi oldu.

Köyceğiz Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı Kürşad Erdoğan ve İbrahim Özdeniz hakem ikilisi yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 14-9 Spor Toto'nun üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da rakibine üstünlük sağlayan Spor Toto, maçı 30-21 kazandı.

Maç sonunda kazanan takımın kupası Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu, Spor Toto Teşkilat Başkan Yardımcısı Metin Ayvazoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Spor Toto, Maliye Milli Piyango adıyla mücadele ettiği 2011 yılında da Süper Kupa'yı müzesine götürmüştü.

İzmir Büyükşehir Belediyespor ise 2010'da final oynama başarısı göstermişti.