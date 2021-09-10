Hentbol: Erkekler Süper Kupa - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hentbol: Erkekler Süper Kupa

AA / Ömer Kundakçı - Haberler | Spor
Hentbol: Erkekler Süper Kupa

Hentbol Erkekler Süper Kupa'da İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 30-21 mağlup eden Spor Toto, kupanın sahibi oldu.

Hentbol Erkekler Süper Kupa'da İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 30-21 mağlup eden Spor Toto, kupanın sahibi oldu.

Köyceğiz Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı Kürşad Erdoğan ve İbrahim Özdeniz hakem ikilisi yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 14-9 Spor Toto'nun üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da rakibine üstünlük sağlayan Spor Toto, maçı 30-21 kazandı.

Maç sonunda kazanan takımın kupası Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu, Spor Toto Teşkilat Başkan Yardımcısı Metin Ayvazoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Spor Toto, Maliye Milli Piyango adıyla mücadele ettiği 2011 yılında da Süper Kupa'yı müzesine götürmüştü.

İzmir Büyükşehir Belediyespor ise 2010'da final oynama başarısı göstermişti.

Sayısal loto, süper loto, şans topu ve on numara çekiliş sonuçları

AA / Ömer Kundakçı - Spor Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gökhan Çıra Haluk Levent
Spor Marcao Fatih Terim Lionel Messi Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Şenol Güneş Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hentbol: Erkekler Süper Kupa - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 21:05:29. #1.17#