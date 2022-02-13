Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi
AA, Bilal Kahyaoğlu - Spor
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Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Kastamonu Belediyespor, B Grubu'ndaki 13. maçında konuk ettiği Rusya'nın CSKA takımına 31-29 yenildi.
Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Kastamonu Belediyespor, B Grubu'ndaki 13. maçında konuk ettiği Rusya'nın CSKA takımına 31-29 yenildi.
Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da Rusya temsilcisinin 18-15 üstünlüğüyle tamamlandı.
Grupta Kastamonu Belediyespor'un henüz galibiyeti bulunmuyor.
AA / Bilal Kahyaoğlu - Spor