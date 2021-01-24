Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi
24.01.2021 18:35 | Son Güncelleme: 24.01.2021 18:38
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu üçüncü maçında Kastamonu Belediyespor, Rusya'nın Lada takımını 29-25 yendi.
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu üçüncü maçında Kastamonu Belediyespor, Rusya'nın Lada takımını 29-25 yendi.
Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 14-13 misafir takımın üstünlüğüyle sona erdi.
Çekişmenin son dakikaya kadar sürdüğü karşılaşmayı, Kastamonu Belediyespor 29-25 kazandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor