Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi
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Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi

24.01.2021 18:35 | Son Güncelleme: 24.01.2021 18:38
Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu üçüncü maçında Kastamonu Belediyespor, Rusya'nın Lada takımını 29-25 yendi.

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu üçüncü maçında Kastamonu Belediyespor, Rusya'nın Lada takımını 29-25 yendi.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 14-13 misafir takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Çekişmenin son dakikaya kadar sürdüğü karşılaşmayı, Kastamonu Belediyespor 29-25 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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