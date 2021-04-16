Hentbol: 2021 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu
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Hentbol: 2021 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu

Hentbol: 2021 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Spor

Salon: Aksaray Spor SalonuHakemler: Valery Butskevich, Yury Butskevich (Belarus)Türkiye: Merve Durdu (Fatma Babür Ay, Berfe Yaren Göker), Beyza Karaçam 2, Merve Özbolluk 2, Elif Sıla Aydın 5, Bilgenur Öztürk 1, Nurceren Göktepe Akgün 3, Sibel Kıcıroğlu 3, Ümmügülsüm Bedel, Neslihan Çalışkan 3,...

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Salon: Aksaray Spor Salonu

Hakemler: Valery Butskevich, Yury Butskevich (Belarus)

Türkiye: Merve Durdu (Fatma Babür Ay, Berfe Yaren Göker), Beyza Karaçam 2, Merve Özbolluk 2, Elif Sıla Aydın 5, Bilgenur Öztürk 1, Nurceren Göktepe Akgün 3, Sibel Kıcıroğlu 3, Ümmügülsüm Bedel, Neslihan Çalışkan 3, Eda Nur Kılıç 4

Rusya: Anna Sedoykına (Victoriia Kalınına), Polina Gorshkova 3, Darya Dmıtrıeva 7, Anna Sen 4, Vladlena Bobrovnıkova 1, Dariia Samokhına 3, Ksenia Makeeva, Olga Fomına 2, Ekaterina Ilına 3, Elizaveta Malashenko 1, Luliia Managarova 5, Antonina Skorobogatchenko 2, Veronika Nıkıtına, Ekaterina Zelenkova 1, Olga Shcherbak 3

Devre: 12-19

İki dakika cezası alanlar: Bilgenur Öztürk, Ümmügülsüm Bedel, Neslihan Çalışkan, Elif Sıla Aydın (Türkiye), Antonina Skorobogatchenko, Ksenia Makeeva (Rusya)

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2021 Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turunun ilk maçında Rusya'ya 35-23 yenildi.

Konuk ekip, Türkiye karşısında devreyi 19-12 önde tamamladı. İkinci yarıda farkın kapanmasına izin vermeyen Rusya, karşılaşmayı 35-23 kazandı.

Ay-yıldızlılar, play-off turunun ikinci maçını 20 Nisan Salı günü Moskova'da oynayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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