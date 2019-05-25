Henry Onyekuru, İbrahim Tatlıses'in "Leylim Ley" Şarkısıyla Coştu!

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonu Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen Gala Gecesi'ne Florya Metin Oktay Tesislerinden kalkan otobüsle geldi.

"FENER AĞLAMA" TEZAHÜRATI YAPTILAR

Galatasaray takım otobüsünde futbolcuların isteği üzerine İbrahim Tatlıses'in "Leylim ley" şarkısı çaldı. Onyekuru ve Luyindama şarkıya eşlik edince ortaya renkli görüntüler çıktı. Futbolcular ayrıca sık sık "Fener ağlama" diye tezahüratlarda bulundu.