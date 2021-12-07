Henry Onyekuru dördüncü kez Galatasaray'a dönüyor! Anlaşma tamam - Haberler Spor
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Henry Onyekuru dördüncü kez Galatasaray'a dönüyor! Anlaşma tamam

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Galatasaray ve Onyekuru'nun yolları yine kesişiyor. Olympiakos'ta umduğunu bulamayan Onyekuru çok uygun maliyetlerde tekrar Galatasaray forması giyecek. Onyekuru, dördüncü kez Galatasaray'a imzatacak.

Galatasaray ve Henry Onyekuru'nun yolları bir kez daha kesişecek gibi görünüyor. Üç kez sarı-kırmızılı formayı giyen ve oynadığı etkili futbolla Galatasaraylı taraftarların sevgilisini haline gelen 24 yaşındaki futbolcu, yeniden eski takımına transferi yazılmaya başlandı.

Henry Onyekuru dördüncü kez Galatasaray'a dönüyor! Anlaşma tamam

TERİM'İN PRENSİ

En iyi dönemlerini Fatih Terim'le geçiren Onyekuru, dönmeye sıcak bakıyor. Fotomaç'ın Yunan basınından aktardığı habere göre; Olympiakos Başkanı Marinakis, Onyekuru'da daha fazla zarar etmemek için gidişine engel olmayacak.

Henry Onyekuru dördüncü kez Galatasaray'a dönüyor! Anlaşma tamam

SATIN ALMA OPSİYONLU

Galatasaray bütçesini Onyekuru'da kullanmak istemiyor. Aslan Onyekuru'yu en uygun şartlarda bitirmeye çalışacak. Onyekuru ile birlikte 6 numara ve bek transferi yapılacak.

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