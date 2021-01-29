Henry Onyekuru attı, Galatasaray taraftarı sosyal medyayı yıktı
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Henry Onyekuru attı, Galatasaray taraftarı sosyal medyayı yıktı

29.01.2021 21:37 | Son Güncelleme: 29.01.2021 21:49

Galatasaray'a Gaziantep deplasmanında attığı gollerle galibiyeti getiren yeni transfer Henry Onyekuru, taraftarları da coşturdu. Nijeryalı futbolcunun golleri sonrası, Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada birçok paylaşımda bulundu.

Galatasaray, Gaziantep deplasmanında yeni transferi Henry Onyekuru'nun golleriyle galip geldi.

Mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan 23 yaşındaki futbolcu, attığı gollerle taraftarı coşturdu. Sosyal medyada gündem olan Onyekuru için, "Uçaktan iner inmez gol attı", "3. Onyekuru dönemi golle başladı", "Nerede kalmıştık" şeklinde yorumlar yapıldı.

Henry Onyekuru attı, Galatasaray taraftarı sosyal medyayı yıktı
Henry Onyekuru attı, Galatasaray taraftarı sosyal medyayı yıktı
Henry Onyekuru attı, Galatasaray taraftarı sosyal medyayı yıktı

"PİLAV ÜSTÜ KURU HOŞGELGİN ONYEKURU"

Sarı kırmızılı taraftarların "Pilav üstü kuru ne güzel geldin Onyekuru" şeklindeki yorumları da dikkat çekti.

Henry Onyekuru attı, Galatasaray taraftarı sosyal medyayı yıktı
Henry Onyekuru attı, Galatasaray taraftarı sosyal medyayı yıktı

SON GOLÜNÜ F.BAHÇE'YE ATMIŞTI

Gaziantep FK karşısında rakip ağlara 2 gol bırakan Nijeryalı futbolcu, sarı kırmızılı formayla son golünü geçtiğimiz sezon oynanan ve Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçta atmıştı.

Henry Onyekuru attı, Galatasaray taraftarı sosyal medyayı yıktı
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