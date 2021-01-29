Henry Onyekuru attı, Galatasaray taraftarı sosyal medyayı yıktı

Galatasaray'a Gaziantep deplasmanında attığı gollerle galibiyeti getiren yeni transfer Henry Onyekuru, taraftarları da coşturdu. Nijeryalı futbolcunun golleri sonrası, Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada birçok paylaşımda bulundu.

Galatasaray, Gaziantep deplasmanında yeni transferi Henry Onyekuru'nun golleriyle galip geldi.

Mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan 23 yaşındaki futbolcu, attığı gollerle taraftarı coşturdu. Sosyal medyada gündem olan Onyekuru için, "Uçaktan iner inmez gol attı", "3. Onyekuru dönemi golle başladı", "Nerede kalmıştık" şeklinde yorumlar yapıldı.

"PİLAV ÜSTÜ KURU HOŞGELGİN ONYEKURU"

Sarı kırmızılı taraftarların "Pilav üstü kuru ne güzel geldin Onyekuru" şeklindeki yorumları da dikkat çekti.

SON GOLÜNÜ F.BAHÇE'YE ATMIŞTI

Gaziantep FK karşısında rakip ağlara 2 gol bırakan Nijeryalı futbolcu, sarı kırmızılı formayla son golünü geçtiğimiz sezon oynanan ve Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçta atmıştı.