Henkel'in, Üçüncü Çeyrek Satışları 15 Milyar Euro'yu Aştı

Henkel, 2018'in ilk dokuz ayında, kurlardaki değişimler, satın alma ve elden çıkarmaların etkisinden arındırılmış organik satışlarını yüzde 2.4 artırarak, 15 milyar 15 milyon euroluk satış gerçekleştirdi.

Henkel bir yıllık dönemde, düzeltilmiş satış kazancı (EBIT) için, yüzde 18 seviyesine ulaşacağını öngörürken ve imtiyazlı hisse senedi başına karlılıkta yüzde 3.0 ile 6.0 aralığındaki bekliyor.

Henkel'in 2018'in üçüncü çeyreğinde satış ve kar performansı şöyle:

"2018'in ilk dokuz ayında Henkel 15 milyar 15 milyon euro değerinde satış gerçekleştirdi. Kurlardaki değişimler, satın alma ve elden çıkarmaların etkisinden arındırılmış organik satışlar yüzde 2.4 oranında iyi bir artış gösterdi. Döviz kurlarının etkileri satışları yüzde -6.0 düşürdü.

"Düzeltilmiş faaliyet karı yüzde 1.3 yükselerek 2 milyar 660 milyon eurodan 2.694 milyar euroya çıktı.

"Düzeltilmiş satış kazancı ise iyi bir gelişim göstererek yüzde 17.6'dan yüzde 17.9 düzeyine yükseldi.

"İmtiyazlı hisse senedi başına karlılık yüzde 2.0 artarak 4.50 eurodan 4.59 euroya yükseldi.

2018'in ilk dokuz ayında Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi yüzde 4.6 ile organik satış büyümesi gerçekleştirdi. Düzeltilmiş satış kazancı ise yüzde 18.9'a ulaşarak pozitif bir gelişim gösterdi.

"Tüketici iş birimlerindeki satışlar Kuzey Amerika'daki dağıtım zorluklarından olumsuz yönde etkilendi.

"Beauty Care İş Birimi'nde organik satışlar, geçen yılın aynı dönemindeki seviyenin altında kalarak, yüzde 1.2 düştü.

"Düzeltilmiş satış kazancı, pozitif bir gelişme ortaya koyarak yüzde 17.7 seviyesine ulaştı. "Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi yüzde 1.6 satış büyüttü. Düzeltilmiş satış kazancı yüzde 18.1 arttı."

Henkel CEO'su Hans Van Bylen, üçüncü çeyrekte iyi bir ilerleme gösterdiklerini belirtti ve şöyle devam etti:

"Sürekli devam eden zorlu bir piyasa ortamında, negatif kur rüzgarları ve yükselen malzeme fiyatlarına karşın satışlarımızı, karlılığımızı ve kar etme potansiyelimizi daha da arttırdık.

"Üç iş birimimiz de bu pozitif gelişime katkı sağladı.

"Genel organik satış büyümesi büyük ölçüde Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi'miz öncülüğünde gerçekleşirken aynı zamanda tüketici iş birimlerimizde de organik satışı arttırdık.

"2018 Mali Yılı'nın ilk dokuz ayında genel ölçekte zorlu ekonomik koşullarla karşı karşıya kaldık. Negatif kur etkileri bu dönemde, grup satışlarının 900 milyon euronun üzerinde bir miktarda azalmasına sebep oldu.

"Buna karşın karlı bir büyüme gerçekleştirmeye devam ettik. Stratejik önceliklerimizin hayata geçirilmesi konusunda kararlı tutumumuzu sürdürmekteyiz." - İstanbul