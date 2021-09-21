Hem suçlu hem güçlü! Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü
Galatasaray'da Mbaye Diagne, geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'e Halil Dervişoğlu tercihi üstünden sosyal medyada, "Anladık o senin oğlun, ama beni kimse kullanamaz" göndermesi yapmıştı. Ancak Trabzonspor maçı için tesisten hareket edecek otobüse Diagne gelmedi. Belirtilen süreyi aşan futbolcu Fatih Terim'i kızdırdı. Terim, Diagne'nin alınmasını istemedi ve otobüse 'git' talimatı verdi. Yıldız futbolcu özel aracıyla uçağa yetişti.
Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin Alanyaspor maçında kadroya alınmaması Trabzonspor maçı öncesine dayanıyor. Sabah'ın haberine göre; Diagne, Trabzon maçı için tesisten 17.00'de hareket edecek otobüs saati önceden bildirilmesine rağmen odasından çıkmadı.
Senegalli golcünün takımı bekletmesine sinirlenen Fatih Terim, 17:05'te takım otobüsünün havalimanına hareket etmesini istedi ve Diagne'siz Trabzon yolculuğu başladı.
Havalimanına Florya'dan özel aracıyla yetişen Senegalli oyuncu, burada takıma katıldı ancak Trabzonspor ve Lazio maçlarında süre verilmedi.
İlk 11'deki formasını Halil Dervişoğlu'na kaptıran 29 yaşındaki forvet, sosyal medya hesabından siyah ekran ve Halil'in babasını hedef alan garip paylaşımlar yapmaya başladı.
Disiplinsiz tavırları ile kredisini tüketen Diagne son Alanyaspor maçında kadro dışı bırakıldı.