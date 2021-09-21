Hem suçlu hem güçlü! Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hem suçlu hem güçlü! Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'da Mbaye Diagne, geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'e Halil Dervişoğlu tercihi üstünden sosyal medyada, "Anladık o senin oğlun, ama beni kimse kullanamaz" göndermesi yapmıştı. Ancak Trabzonspor maçı için tesisten hareket edecek otobüse Diagne gelmedi. Belirtilen süreyi aşan futbolcu Fatih Terim'i kızdırdı. Terim, Diagne'nin alınmasını istemedi ve otobüse 'git' talimatı verdi. Yıldız futbolcu özel aracıyla uçağa yetişti.

Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin Alanyaspor maçında kadroya alınmaması Trabzonspor maçı öncesine dayanıyor. Sabah'ın haberine göre; Diagne, Trabzon maçı için tesisten 17.00'de hareket edecek otobüs saati önceden bildirilmesine rağmen odasından çıkmadı.

Senegalli golcünün takımı bekletmesine sinirlenen Fatih Terim, 17:05'te takım otobüsünün havalimanına hareket etmesini istedi ve Diagne'siz Trabzon yolculuğu başladı.

Hem suçlu hem güçlü! Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin yaptıkları tüm takımı hayrete düşürdü

Havalimanına Florya'dan özel aracıyla yetişen Senegalli oyuncu, burada takıma katıldı ancak Trabzonspor ve Lazio maçlarında süre verilmedi.

Hem suçlu hem güçlü! Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü

İlk 11'deki formasını Halil Dervişoğlu'na kaptıran 29 yaşındaki forvet, sosyal medya hesabından siyah ekran ve Halil'in babasını hedef alan garip paylaşımlar yapmaya başladı.

Disiplinsiz tavırları ile kredisini tüketen Diagne son Alanyaspor maçında kadro dışı bırakıldı.

Hem suçlu hem güçlü! Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü
Haberler.com - Spor Haberleri
Galatasaraylı eski dostlar arasında gerginlik! Yardımcılar araya girdi

Galatasaraylı eski dostlar arasında gerginlik! Yardımcılar araya girdi

 Erman Toroğlu, Fatih Terim'i sert eleştirdi: Sultan Süleyman büyüktü, o da gitti

Erman Toroğlu, Fatih Terim'i sert eleştirdi: Sultan Süleyman büyüktü, o da gitti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Adnan Menderes Mansur Yavaş
Magazin Gökhan Çıra Acun Ilıcalı Amelia Hamlin
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Mesut Özil Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fatih Terim Mustafa Varank Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hem suçlu hem güçlü! Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 15:46:47. #1.11#