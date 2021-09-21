Hem suçlu hem güçlü! Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü

Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin Alanyaspor maçında kadroya alınmaması Trabzonspor maçı öncesine dayanıyor. Sabah'ın haberine göre; Diagne, Trabzon maçı için tesisten 17.00'de hareket edecek otobüs saati önceden bildirilmesine rağmen odasından çıkmadı.

5 DAKİKA BEKLEDİ

Senegalli golcünün takımı bekletmesine sinirlenen Fatih Terim, 17:05'te takım otobüsünün havalimanına hareket etmesini istedi ve Diagne'siz Trabzon yolculuğu başladı.

ÖZEL ARACIYLA YETİŞTİ

Havalimanına Florya'dan özel aracıyla yetişen Senegalli oyuncu, burada takıma katıldı ancak Trabzonspor ve Lazio maçlarında süre verilmedi.

HALİL'İ HEDEF ALDI

İlk 11'deki formasını Halil Dervişoğlu'na kaptıran 29 yaşındaki forvet, sosyal medya hesabından siyah ekran ve Halil'in babasını hedef alan garip paylaşımlar yapmaya başladı.

Disiplinsiz tavırları ile kredisini tüketen Diagne son Alanyaspor maçında kadro dışı bırakıldı.

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