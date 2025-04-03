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Hem penaltı hem kırmızı kart verilir mi?

Hem penaltı hem kırmızı kart verilir mi?
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Futbol oyun kurallarına göre, bir suçun ciddiyeti ve durumu penaltı ve kırmızı kart verilmesini gerektirebilir. Genellikle bu, gol pozisyonunu engelleyen ciddi bir suç durumunda uygulanır. Ancak, böyle bir durumun varlığını belirlemek genellikle hakemin takdirine bağlıdır. Hem penaltı hem kırmızı kart verilir mi?

Futbol oyun kurallarında, bir suçun ciddiyetine ve durumuna bağlı olarak hem penaltı hem de kırmızı kart verilebilir. Bu genellikle, gol pozisyonunu engelleyen ciddi bir suç durumunda gerçekleşir. Ancak, bu tür bir durumun olup olmadığını belirlemek genellikle hakemin takdirine bağlıdır. Hem penaltı hem kırmızı kart verilir mi?

HEM PENALTI HEM KIRMIZI KART VERİLİR Mİ?

1) Bariz gol şansını engelleyen bütün elle oynamalar ceza alanı içi veya dışı farketmeksizin kırmızı kartla cezalandırılacak.

2) Ceza alanı dışında yapılan bariz gol şansını önlemeye yönelik faulün disiplin cezası kırmızı kart olacak.

3) Ceza alanı içinde yapılan bariz gol şansını engelleyen faullerde (oyuncu topa müdahale etme niyetindeyse) penaltı ve sarı kart uygulanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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