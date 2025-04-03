Futbol oyun kurallarında, bir suçun ciddiyetine ve durumuna bağlı olarak hem penaltı hem de kırmızı kart verilebilir. Bu genellikle, gol pozisyonunu engelleyen ciddi bir suç durumunda gerçekleşir. Ancak, bu tür bir durumun olup olmadığını belirlemek genellikle hakemin takdirine bağlıdır. Hem penaltı hem kırmızı kart verilir mi?

HEM PENALTI HEM KIRMIZI KART VERİLİR Mİ?