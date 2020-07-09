Hem Barcelona ve Hem de Espanyol Forması Giymiş 5 Futbolcu Ernesto Valverde, Simao Sabrosa, Ivan de la Peña, Oscar Garcia ve Coutinho gibi oyuncular Katalunya takımları olan Barselona ve Espanyol için ter döktüler. Dugout olarak en iyi gollerini sizler için derledik. Gelin göz atalım.

Ernesto Valverde, Simao Sabrosa, Ivan de la Peña, Oscar Garcia ve Coutinho gibi oyuncular Katalunya takımları olan Barselona ve Espanyol için ter döktüler. Dugout olarak en iyi gollerini sizler için derledik. Gelin göz atalım. Kaynak: Dugout