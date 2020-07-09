Hem Barcelona ve Hem de Espanyol Forması Giymiş 5 Futbolcu
Ernesto Valverde, Simao Sabrosa, Ivan de la Peña, Oscar Garcia ve Coutinho gibi oyuncular Katalunya takımları olan Barselona ve Espanyol için ter döktüler. Dugout olarak en iyi gollerini sizler için derledik. Gelin göz atalım.
09.07.2020 16:39 | Son Güncelleme: 09.07.2020 17:00
Ernesto Valverde, Simao Sabrosa, Ivan de la Peña, Oscar Garcia ve Coutinho gibi oyuncular Katalunya takımları olan Barselona ve Espanyol için ter döktüler. Dugout olarak en iyi gollerini sizler için derledik. Gelin göz atalım.
Kaynak: Dugout