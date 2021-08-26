Helsinki maçında gol atan 18'lik Fatih Şanlıtürk, sevincini Vitor Pereira'yla paylaştı! O anlar taraftarları mest etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Helsinki maçında gol atan 18'lik Fatih Şanlıtürk, sevincini Vitor Pereira'yla paylaştı! O anlar taraftarları mest etti

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Helsinki'yi deplasmanda 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de genç yıldız Fatih Şanlıtürk'ün golü taraftarı mest etti. Gol sonrası Vitor Pereira'ya koşarak sarılan ve hocasını öpen Fatih'in o anları futbolseverler tarafından sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Fenerbahçe ilk maçta 1-0 yendiği Helsinki'yi deplasmanda da 5-2 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı. Sarı-lacivertlilerde Enner Valencia hat-trick yaparak mücadeleye damga vururken, 2003 doğumlu Fatih Şanlıtürk'ün golü taraftarları sevince boğdu.

VITOR PEREIRA'YI ÖPEREK GOLÜ KUTLADI

18 yaşındaki futbolcu gol sonrası kendisine güvenip şans veren hocası Vitor Pereira'ya koştu. Portekizli teknik direktöre sarılan genç yıldız hocasını öperek golü kutladı. Yaşanan bu anları sosyal medyada paylaşan sarı-lacivertliler, Vitor Pereira'ya Arda Güler, Muhammet Gümüşkaya ve Fatih Şanlıtürk gibi genç yıldızlara şans verdiği için teşekkür etti.

Helsinki maçında gol atan 18'lik Fatih Şanlıtürk, sevincini Vitor Pereira'yla paylaştı! O anlar taraftarları mest etti
Helsinki maçında gol atan 18'lik Fatih Şanlıtürk, sevincini Vitor Pereira'yla paylaştı! O anlar taraftarları mest etti
Vitor Pereira, futbolcularını yere göğe sığdıramadı: Dünyanın en iyi oyuncuları bizimle
Vitor Pereira, futbolcularını yere göğe sığdıramadı: Dünyanın en iyi oyuncuları bizimle
Fenerbahçe için kritik 6 gün! 10 futbolcuyla yolları ayırmak için yoğun çaba var
Fenerbahçe için kritik 6 gün! 10 futbolcuyla yolları ayırmak için yoğun çaba var
Ali Gülhan
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Ebru Şallı Demet Akalın Aleyna Tilki Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Fatih Terim Burak Elmas Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Helsinki maçında gol atan 18'lik Fatih Şanlıtürk, sevincini Vitor Pereira'yla paylaştı! O anlar taraftarları mest etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 21:52:07. #1.16#

title