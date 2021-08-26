Helsinki maçında gol atan 18'lik Fatih Şanlıtürk, sevincini Vitor Pereira'yla paylaştı! O anlar taraftarları mest etti

Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Helsinki'yi deplasmanda 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de genç yıldız Fatih Şanlıtürk'ün golü taraftarı mest etti. Gol sonrası Vitor Pereira'ya koşarak sarılan ve hocasını öpen Fatih'in o anları futbolseverler tarafından sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.