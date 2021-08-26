Helsinki maçında gol atan 18'lik Fatih Şanlıtürk, sevincini Vitor Pereira'yla paylaştı! O anlar taraftarları mest etti
Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Helsinki'yi deplasmanda 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de genç yıldız Fatih Şanlıtürk'ün golü taraftarı mest etti. Gol sonrası Vitor Pereira'ya koşarak sarılan ve hocasını öpen Fatih'in o anları futbolseverler tarafından sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
Fenerbahçe ilk maçta 1-0 yendiği Helsinki'yi deplasmanda da 5-2 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı. Sarı-lacivertlilerde Enner Valencia hat-trick yaparak mücadeleye damga vururken, 2003 doğumlu Fatih Şanlıtürk'ün golü taraftarları sevince boğdu.
VITOR PEREIRA'YI ÖPEREK GOLÜ KUTLADI
18 yaşındaki futbolcu gol sonrası kendisine güvenip şans veren hocası Vitor Pereira'ya koştu. Portekizli teknik direktöre sarılan genç yıldız hocasını öperek golü kutladı. Yaşanan bu anları sosyal medyada paylaşan sarı-lacivertliler, Vitor Pereira'ya Arda Güler, Muhammet Gümüşkaya ve Fatih Şanlıtürk gibi genç yıldızlara şans verdiği için teşekkür etti.