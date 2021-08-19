Helsinki hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe'nin rakibi Helsinki hangi ligde yer alıyor? Helsinki ne zaman kuruldu?

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Helsinki hakkında detaylar araştırılıyor. Helsinki hakkında Helsinki hangi ülkenin takımı ve Fenerbahçe'nin rakibi Helsinki hangi ligde yer alıyor?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Helsinki ile karşılaşıyor. Maç tüm detayları ile merak edilirken Helsinki'nin hangi ülkenin takımı olduğu merak edildi. Peki, Helsinki hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe'nin rakibi Helsinki hangi ligde yer alıyor?

HELSİNKİ HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Arena/Stadyum: Finnair Stadyumu

Kuruluş tarihi: 1907 Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

HJK Helsinki (Helsingin Jalkapalloklubi), Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de kurulmuş bir spor kulübüdür. Finlandiya birinci futbol liginin en büyük ve en zengin takımıdır. Ayrıca futbol takımı dışında, Buz Hokeyi dalında da takımı bulunmaktadır.

Kulüp 1907 yılında, "Helsingfors Fotbollsklubb" adıyla Franz Fredrik Wathén tarafından kurulmuştur. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Finlandiya'nın en büyük ve en zengin kulübü olan HJK, Veikkausliiga liginde tam 24 kez şampiyonluk görmüştür. Kulüp ayrıca 10 kez Suomen Cup ve 4 kez Finlandiya Lig Kupası kazanmıştır.

HJK, Veikkausliiga liginde, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kadar yükselebilen tek Finlandiya takımıdır. Helsinki, Bangor City takımını 2011/2012 UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde ilk maçta 3-0 ikinci maçta 10-0 toplamda 13-0 yenerek Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk 10 veya üstü fark atarak kazanan takım olmuştur.