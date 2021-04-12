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Futbol: Süper Lig

Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Bahattin Şimşek, Süleyman Özay, Osman Gökhan BilirKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Koomson (Dk.

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Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Koomson (Dk. 79 Tarkan Serbest), Hajradinovic, Varga, Thelin

Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Hadebe, Karim Hafez, Acquah, Zeki Yavru (Dk. 90+2 Zuqui), Mustafa Eskihellaç (Dk. 65 Umut Bulut), Adem Büyük (Dk. 83 Kubilay Kanatsızkuş), Fofana (Dk. 83 Malle), Tetteh

Sarı kartlar: Dk. 81 Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Dk. 88 Zeki Yavru (Helenex Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Helenex Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

47. dakikada Thelin'in sağdan ortasında Bistrovic'in ceza yayı üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir kontrol etti.

71. dakikada Hajradinovic'in soldan kullandığı kornerde Luckassen'in ceza alanı içinde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşma golsüz tamamlandı.

Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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