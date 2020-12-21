Hekimoğlu Trabzon, İnegölspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Hekimoğlu Trabzon, İnegölspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

21.12.2020 16:01 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:05
Hekimoğlu Trabzon, İnegölspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Hekimoğlu Trabzon FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. hafta mücadelesinde deplasmanda oynayacağı İngelspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Hekimoğlu Trabzon FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. hafta mücadelesinde deplasmanda oynayacağı İngelspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Hekimoğlu Trabzon FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. hafta mücadeleinde 23 Aralık Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı İnegölspor maçı hazırlıklarını tesislerinde yaptığı idmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde yapılan antrenman 1.5 saat sürdü. Trabzon ekibi antrenmanda taktiksel ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Yarın Bursa'ya gidecek olan Trabzon temsilcisi, İnegölspor maçının son antrenmanını burada gerçekleştirerek maç saatini bekleyecek.

Celil Hekimoğlu, Webbinar buluşmaları'nın konuğu olacak

Trabzon Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi'nce düzenlenen halka açık Webinar Buluşmaları'nın bu haftaki konuğu Hekimoğlu Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu olacak. Başkan Hekimoğlu, Doç. Dr. Akın Çelik'in yönetiminde yarın saat 19.00'da başlayacak programda, 'Profesyonel futbolda kulüp yönetimi' konusunu anlatarak soruları yanıtlayacak. - TRABZON

Hekimoğlu Trabzon, İnegölspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Hekimoğlu Trabzon, İnegölspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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