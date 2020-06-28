Hekimoğlu Trabzon FK, Mustafa Alper Avcı'nın sözleşmesini iki yıl daha uzattı TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı'nın sözleşmesini iki yıl daha uzattı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı'nın sözleşmesini iki yıl daha uzattı.

Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu, Kulüp Başkan Vekili Suat Hekimoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla geçtiğimiz aylarda yapımı tamamlanan yeni tesislerde düzenlenen imza töreninde Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı, Hekimoğlu Trabzon FK ile olan sözleşmesini iki yıl daha uzattı.

Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Hocamızın yürürlükte olan sözleşmesi bu sezon sona eriyordu. Kendisiyle iki yıl daha sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Hekimoğlu Trabzon FK yönetimi olarak yeni çıktığımız TFF 2. Lig'de sezona başlarken play-off hedefi koymuştuk. Yıl içinde yeni bir takım olmamız dolayısıyla uyum problemleriyle bazı sıkıntılı süreçler yaşadık. Ancak biz hocamıza ve ekibine inanarak hep destekledik. Sonuçta takımımız ligin bitimine 6 hafta kala hedefe çok yaklaşmış durumda" ifadelerini kullandı.

"Hekimoğlu Trabzon FK'nın hedefi 1. Ligdir"

Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı'nın başarıya aç, disiplinli, mütevazı, uyumlu ve çalışkan kişiliğiyle tam da kulüp yapısına uygun bir karakter olduğunu belirten Hekimoğlu, "Yönetimimizde istikrar ve süreklilik anlayışı bizi hocamızla yeni anlaşmada buluşturmuştur. Hocamız Mustafa Alper Avcı ile iki yıllık sözleşme yaparak yeni hedefler koyuyoruz. Artık Hekimoğlu Trabzon FK'nın hedefi 1. Lig'dir" dedi.

Başkan Vekili Suat Hekimoğlu: "Hocamızla 2. Lig'de başaralı olduk"

Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkan Vekili Suat Hekimoğlu ise Mustafa Alper Avcı ile TFF 2. Lig'de başarılı olduklarını dile getirerek, "Kulübün yapısına çok uygun bir karakteri var. Kendisini çok seviyoruz. Bizi TFF 2. Lig'de başarılı kıldı. İnşallah çıkmayı hedeflediğimiz TFF 1. Lig'de hocamızla devam etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Mustafa Alper Avcı: "Kendimi ailenin bir ferdi olarak görüyorum"

Geçtiğimiz sezondan itibaren Hekimoğlu Trabzon FK'da görev yaptığını belirten Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı, "Bu güven ve duygular benim içim çok samimi. Bu kulübün bir antrenörü değil, bu ailenin bir ferdi olarak konuşuyorum. Başkanımıza ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum. Niyetler bir olduktan sonra Allah da bizim yanımızda olacaktır. Allah'ın izniyle de bu takımı biz 1. Lig'e çıkartacağız. Hak ettiği yerde inşallah uzun yıllar birlikte olacağız" diye konuştu.

İmza töreninde ardından fotoğraf verdiler

Düzenlenen imza töreninin ardından Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile birlikte teknik ekipte yer alan antrenörler fotoğraf verdiler. - TRABZON

Kaynak: İHA