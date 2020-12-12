Hekimoğlu Trabzon-Afjet Afyonspor: 4-1
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hekimoğlu Trabzon-Afjet Afyonspor: 4-1

12.12.2020 14:59 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:03
Hekimoğlu Trabzon-Afjet Afyonspor: 4-1

STAT: Yavuz SelimHAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Emrah Akkaya, Mücahid Adem ÇelebiHEKİMOĞLU TRABZON: Abdülaziz- Uğur Arslan, Onur, Yasin, Bahadır, Berkay(Dk.60 Caner), Samet(Dk.64 Oğuz), Serkan, Eray(Dk.64 Mehmet), Burhan(Dk.

STAT: Yavuz Selim

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Emrah Akkaya, Mücahid Adem ÇelebiHEKİMOĞLU TRABZON: Abdülaziz- Uğur Arslan, Onur, Yasin, Bahadır, Berkay(Dk.60 Caner), Samet(Dk.64 Oğuz), Serkan, Eray(Dk.64 Mehmet), Burhan(Dk.85 İsmail Haktan), BatuhanAFJET AFYONSPOR: Anol- Mahmut, Emre, Seyfettin Anıl, Ferit(Dk.85 Hacı Mustafa), Nazmi(Dk.84 Yusuf Emre), Onur, Savaş(Dk.67 Görkem), Aykut, Okan, Bora(Dk.39 Cihan)GOLLER: Dk.29 Serkan, Dk.66 Batuhan, Dk.88 Onur, Dk.90+1 Caner (Hekimoğlu Trabzon)- Dk.58 Cihan (Afjet Afyonspor)SARI KARTLAR: Onur, Batuhan, Serkan, Burhan (Hekimoğlu Trabzon)- Emre (Afjet Afyonspor)KIRMIZI KART: Dk.90 Oğuz (Hekimoğlu Trabzon)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 15'inci hafta mücadelesinde konuk ettiği Afjet Afyonspor'u 4-1 mağlup etti.

- Trabzon
Hekimoğlu Trabzon-Afjet Afyonspor: 4-1
Hekimoğlu Trabzon-Afjet Afyonspor: 4-1
Hekimoğlu Trabzon-Afjet Afyonspor: 4-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

İlgili Haberler

Misli.com 2 Lig: Hekimoğlu Trabzon: 4 Afjet Afyonspor: 1
Misli.com 2 Lig: Hekimoğlu Trabzon: 4 Afjet Afyonspor: 1
2 Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 1 Çorum FK: 0
2 Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 1 Çorum FK: 0
3. Lig: Belediye Derincespor: 4 Antalya Kemerspor: 1
3. Lig: Belediye Derincespor: 4 Antalya Kemerspor: 1
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Ezgi Mola Cem Yılmaz Haluk Bilginer
Spor Samatta Samet Aybaba Kylian Mbappe Abdullah Avcı Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Ateş İzmir Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hekimoğlu Trabzon-Afjet Afyonspor: 4-1 - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 15:16:35. #1.14#
title