Hekimoğlu Trabzon-Afjet Afyonspor: 4-1
12.12.2020 14:59 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:03
STAT: Yavuz SelimHAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Emrah Akkaya, Mücahid Adem ÇelebiHEKİMOĞLU TRABZON: Abdülaziz- Uğur Arslan, Onur, Yasin, Bahadır, Berkay(Dk.60 Caner), Samet(Dk.64 Oğuz), Serkan, Eray(Dk.64 Mehmet), Burhan(Dk.
STAT: Yavuz SelimHAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Emrah Akkaya, Mücahid Adem ÇelebiHEKİMOĞLU TRABZON: Abdülaziz- Uğur Arslan, Onur, Yasin, Bahadır, Berkay(Dk.60 Caner), Samet(Dk.64 Oğuz), Serkan, Eray(Dk.64 Mehmet), Burhan(Dk.85 İsmail Haktan), BatuhanAFJET AFYONSPOR: Anol- Mahmut, Emre, Seyfettin Anıl, Ferit(Dk.85 Hacı Mustafa), Nazmi(Dk.84 Yusuf Emre), Onur, Savaş(Dk.67 Görkem), Aykut, Okan, Bora(Dk.39 Cihan)GOLLER: Dk.29 Serkan, Dk.66 Batuhan, Dk.88 Onur, Dk.90+1 Caner (Hekimoğlu Trabzon)- Dk.58 Cihan (Afjet Afyonspor)SARI KARTLAR: Onur, Batuhan, Serkan, Burhan (Hekimoğlu Trabzon)- Emre (Afjet Afyonspor)KIRMIZI KART: Dk.90 Oğuz (Hekimoğlu Trabzon)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 15'inci hafta mücadelesinde konuk ettiği Afjet Afyonspor'u 4-1 mağlup etti.
- Trabzon
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM