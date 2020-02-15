Hekimoğlu Trabzon: 2-1
STAT: İnegöl ilçeHAKEMLER: Burak Taşkınsoy(xxx), Sinan Bilen(xxx), Ozan Bekar(xxx)İNEGÖLSPOR: Şener Özcan(xx), Gökhan Kurumuş(xx), Cengiz Ötkün(xx), Cumhur Yılmaztürk(xx)(Dk. 54 Hacı Mustafa Karabulut x), Ahmet Hakan Şahin(xxx), Tayfun Pektürk(xxx)(Dk. 88 Emir Özsoy ?), Niyazi Batuhan Salman(xx)(Dk.
STAT: İnegöl ilçe
HAKEMLER: Burak Taşkınsoy(xxx), Sinan Bilen(xxx), Ozan Bekar(xxx)İNEGÖLSPOR: Şener Özcan(xx), Gökhan Kurumuş(xx), Cengiz Ötkün(xx), Cumhur Yılmaztürk(xx)(Dk. 54 Hacı Mustafa Karabulut x), Ahmet Hakan Şahin(xxx), Tayfun Pektürk(xxx)(Dk. 88 Emir Özsoy ?), Niyazi Batuhan Salman(xx)(Dk. 63 Ömer Faruk Çalışkan x), Selimcan Temel(xxx), Enes Bayır(xx), Abdullah Balıkuv(xx), Bilal Özdemir(xx)HEKİMOĞLU TRABZON: Batuhan Ahmet Şen(x), Miraç Acer(x), Doğan Ateş(x)(Dk. 75 İsmail Haktan Odabaşı x), Hakan Yavuz(xx)(Dk. 68 Samet Yalçın x), Talha Yazgan(xx), Onur Akdeniz(xx), Emre Akgün(x)(Dk. 56 Musa Caner Aktaş x), Ersel Aslıyüksek(xx), Bahadır Erol(x), Taha Balcı(xxx), Abdülkadir Özdemir(x)SARI KARTLAR: Bilal Özdemir, Abdullah Balıkuv, Tayfun Pektürk, Gökhan Kurumuş (İnegölspor) Musa Caner Aktaş (Hekimoğlu Trabzon)GOLLER: Dk. 72 Ahmet Hakan Şahin, Dk. 75 Tayfun Pektürk (İnegölspor) Dk. 40 Taha Balcı (Hekimoğlu Trabzon)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor, evinde ağırladığı Hekimoğlu Trabzon'u 2-1 mağlup etti.31'inci dakikada İnegölspor'un kazandığı köşe atışında topun başına geçen Abdullah'ın ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Selimcan'ın vuruşu direğe çarparak kalecinin kucağında kaldı.40'ıncı dakikada gelişen Hekimoğlu Trabzon atağında Hakan'ın ceza sahası dışından sert vuruşunu kalecinden dönen topu Taha ağlarla buluşturdu: 0-172'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Ahmet Hakan, çalımlarla ceza sahasına girerek kalecinin yanından topu ağlarla buluşturdu: 1-175'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına giren Tayfun, topu kalecinin üzerinden ağlara yolladı. 2-1
Mücadele İnegölspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
- Bursa