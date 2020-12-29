Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta? Hekimoğlu 31. yeni bölüm fragmanı izle!

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Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayımlandı! Sevilen dizi Hekimoğlu aon bölüm ile geçtiğimiz hafta ekrana gelmişti. Hekimoğlu dizisi oyuncuları ve konusu nedeniyle büyük ilgi görmeye devam ediyor. Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta?

HEKİMOĞLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

House M.D'nin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu dizisi her hafta salı günü Kanal D'de yayımlanıyor. Yeni bölümüyle yine salı 22 Aralık Salı günü saat 20.00'de ekranda olacak.

HEKİMOĞLU OYUNCULARI KİM?

Oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan Hekimoğlu dizisinin başrollerinde, Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay yer alıyor. Diğer yandan Belçim Bilgin de dizide konuk oyuncu olarak bulunuyor.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İpek anne olmak için adım atıyor. Bu durumdan haberdar olan Ateş ise hemen duruma el atıyor ve İpek'in böyle bir şey yaparken iyi düşünmesi gerektiğini söyleyip, onu uyarıyor. Peki İpek, geri adım atacak mı?

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alaz isimli biri hastaneye gelir ve Hekimoğlu ile hesaplaşmak ister. Hekimoğlu'nu vuran Alaz'ın kendisi de güvenlik görevlileri tarafından vurulur. Hekimoğlu bir yandan neden silahlı saldırıya uğradığını sorgularken, bir yandan da başka bir vakayı çözmeye çalışır. Fakat olaylar ilerledikçe hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını fark eder. Hekimoğlu kurtulacak mı? Alaz kim? Hekimoğlu'nu neden vurdu? Hekimoğlu'nun iyileşmesini isteyen İpek'i nasıl önemli bir karar bekliyor?

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'de Kanal D'de!

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM İZLE