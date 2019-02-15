Hekimhan'da MHP Seçim Bürosu Açıldı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde MHP seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde MHP seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.
Seçim bürosunun açılışına AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mahmut Üner Özer, MHP İl Başkanı Bülent Avşar ile Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan katıldı.
Açılışın ardından Çalık ve Fendoğlu, konuşma yaptı.
Kaynak: AA