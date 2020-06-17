Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç Arsenal'in yıldızı Hector Bellerin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent ekibinin kalan haftalarda alacağı her galibiyetin ardından karbon emisyonuyla mücadele için 3 bin ağaç dikeceğini söyledi.

Arsenal'in İspanyol milli oyuncusu Hector Bellerin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, takımının kalan haftalarda alacağı her galibiyetin ardından karbon emisyonuyla mücadele için 3 bin ağacın dikilmesine destek olacağını kaydetti. Twitter hesabından "Karbon emisyonu sorununa destek vermek adına Arsenal'in kalan maçlarda alacağı her galibiyet için 3 bin ağaç dikeceğim" mesajını paylaşan sağ bek, takipçilerini de kampanyaya destek vermeye çağırdı. Ligde 10 maça daha çıkacak olan Arsenal; sezonun kalan kısmında Manchester City, Brighton, Southampton, Norwich City, Wolverhampton, Leicester City, Tottenham, Liverpool, Aston Villa ve Watford ile karşılaşacak. Londra ekibi, Premier Lig'de 40 puanla 9. sırada yer alıyor. Kaynak: Hürriyet