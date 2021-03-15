HDP'li vekillerin pul oyunu bozuldu! Artık Meclis bütçesinden ödenmeyecek

HDP'li bazı milletvekillerinin cezaevindeki örgüt üyelerine yüklü miktarda pul aldıklarının ortaya çıkmasından sonra, TBMM yönetimi duruma el attı. Bundan böyle bizzat milletvekilleri tarafından kullanılmayan pulların parası, Meclis bütçesinden karşılanmayacak.

HDP'li bazı milletvekillerinin Meclis bütçesinden aldıkları pulları cezaevindeki örgüt üyelerine verdiklerinin ortaya çıkmasından sonra, TBMM yönetimi bu konuda bir inceleme başlatmıştı. Edinilen bilgilere göre bu inceleme sırasında, PTT'nin kişiye özel pul uygulamasından yararlanarak Meclis bütçesinden kişisel pul bastıran milletvekillerinin giderlerinin de Meclis tarafından ödendiği belirlendi.

TUMA ÇELİK'İN PUL GİDERİ ŞENTOP'TAN DÖNDÜ

Milletvekilleri bu uygulamayla kendi fotoğraflarının veya belirledikleri başka bir sembolün yer aldığı kişiye özel pul bastırabiliyor. Son olarak, tecavüz suçlamasıyla yargılanan Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik'in 54 bin liralık kişiye özel pul gideri TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan döndü.

PARAYI BİZZAT VERECEKLER

Şentop'un talimatı ile bundan sonra kişiye özel bastırılan bu pulların parasının, bizzat milletvekili tarafından kullanılması şartı ile TBMM bütçesinden ödenmesine karar verildi. TBMM kaynakları, "Çok fazla maliyet çıkıyor bu konuda. Örneğin 2018'ten itibaren pul gideri 700 bin lira iken bu rakam bugün 3 milyon liraya ulaşmış. Bunun önüne geçeceğiz. Pulu bastırıyor ama kendisi kullanmıyorsa bunların parası ödenmeyecek" dedi.