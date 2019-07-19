HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kararları protesto edildi
Diyarbakır'da HDP'li Büyükşehir Belediyesi'nin cami yapımı için belirlenen alanların imar planı değişikliği ve merkez Sur ilçesinde sahabe İyaz Bin Ganem adını taşıyan caddeye terör suçlusunun adını verme kararına tepki gösterdi.
Diyarbakır'da HDP'li Büyükşehir Belediyesi'nin cami yapımı için belirlenen alanların imar planı değişikliği ve merkez Sur ilçesinde sahabe İyaz Bin Ganem adını taşıyan caddeye terör suçlusunun adını verme kararına tepki gösterdi.
Kaynak: Dunya.com
Lotus'un 2 bin beygirlik otomobili Evija'nın tanıtımı yapıldı! 130 adet üretilecek aracın fiyatı 12 milyon TL'nin üzerinde
Son Dakika Haberleri