HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kararları protesto edildi

Diyarbakır'da HDP'li Büyükşehir Belediyesi'nin cami yapımı için belirlenen alanların imar planı değişikliği ve merkez Sur ilçesinde sahabe İyaz Bin Ganem adını taşıyan caddeye terör suçlusunun adını verme kararına tepki gösterdi.

HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kararları protesto edildi

Diyarbakır'da HDP'li Büyükşehir Belediyesi'nin cami yapımı için belirlenen alanların imar planı değişikliği ve merkez Sur ilçesinde sahabe İyaz Bin Ganem adını taşıyan caddeye terör suçlusunun adını verme kararına tepki gösterdi.

Kaynak: Dunya.com

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