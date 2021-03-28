HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko: 87-97

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSARSALON: Prof. Dr. Veysel EroğluHAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Halil Baldemir, Hüseyin Çelik HDI SİGORTA AFYON BELEDİYESPOR: Wright 5, Cruz 23, Kairys 18, Leissner 17, Macura 10, Efe Beşok 4, Ekrem Sancaklı 2, Egemen Güven 8, Ali TuncerFENERBAHÇE BEKO: Brown 20,...

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR

SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Halil Baldemir, Hüseyin Çelik

HDI SİGORTA AFYON BELEDİYESPOR: Wright 5, Cruz 23, Kairys 18, Leissner 17, Macura 10, Efe Beşok 4, Ekrem Sancaklı 2, Egemen Güven 8, Ali TuncerFENERBAHÇE BEKO: Brown 20, Tarık Biberoviç 10, Barthel 4, Kenan Sipahi 9, Ahmet Duverioğlu 8, Perez 4, Melih Mahmutoğlu 15, Quinn 9, Pierre 10, Berkay Candan 8, Ali Muhammed1'İNCİ PERİYOT: 27-28DEVRE: 50-433. PERİYOT: 58-77

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden HDI Sigorta Afyon Belediyespor ligin 26'ncı haftasında evinde Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Maçta Fenerbahçe Beko farkı artırsa da Afyon Belediye pes etmedi ve maça yeniden ortak oldu. Sonuçta Fenerbahçe maçı 87-97 kazandı.Maça iki ekip de hızlı başlarken ilk çeyrek başa baş mücadeleyle sürdü. Çeyreğin sonunda Fenerbahçe 1 sayı ile üstünlüğü ele aldı. İkinci çeyreğe 27-28 önde başlayan Fenerbahçe, bu çeyrekte farkı artırdı. 27 sayı farkı yakalayan Fenerbahçe, soyunma odasına 39-56 önde girdi.Üçüncü çeyreğe iki ekip de hızlı başlarken Afyon Belediye aradaki farkı 19 sayıya kadar çekmeyi başardı. Üçüncü çeyrek Fenerbahçe'nin 58-77 üstünlüğü ile tamamlandı.Son çeyreğe hızlı başlayan Afyon Belediye farkı 4 sayıya kadar indirdi. Kairys bitime 3 dakika 54 saniye kala 5 faulle kenara geldi. Bu çeyrekte olağanüstü gayret gösteren Afyon Belediye yakaladığı geri dönüş ile heyecan oluştursa da maçı kaybetti. Fenerbahçe Beko maçı 87-97 kazanan ekip oldu. Fenerbahçe Beko Afyon Belediye karşısında 20. galibiyetine ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arif Yavuz