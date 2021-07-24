Futbol: Hazırlık maçı
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Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Medipol Başakşehir'le 0-0 berabere kaldı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Medipol Başakşehir'le 0-0 berabere kaldı.

İstanbul'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan mücadeleye Trabzonspor, Erce Kardeşler, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Abdulkadir Parmak, Flavio, Murat Cem Akpınar, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür, Yunus Mallı 11'i ile başladı.

Bordo-mavili ekipte Uğurcan Çakır, Nwakaeme, Hamsik, Bakasetas, Peres, Edgar Ie, Hugo, Trondsen, Berat Özdemir, Gervinho, Djaniny, Tunahan Ergül ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Medipol Başakşehir ise Mert Günok, Caiçara, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Zulj, Deniz Türüç, Visca, Muhammed Demir, Ponck 11'iyle sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir'de ikinci yarıda Şener Özbayraklı, Leo Duarte, Mahmut Tekdemir, Lima, Ömer Ali Şahiner, Gulbrandsen, Ravil Tagir, Ndayishimiye, Emre Kaplan oyuna dahil oldu.

Mücadeleyi Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da takip etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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