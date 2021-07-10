Hazırlık Maçı: Galatasaray: 4 - Kasımpaşa: 2
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Hazırlık Maçı: Galatasaray: 4 - Kasımpaşa: 2

Hazırlık Maçı: Galatasaray: 4 - Kasımpaşa: 2
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kasımpaşa ile oynadığı maçtan 4-2 galip ayrıldı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kasımpaşa ile oynadığı maçtan 4-2 galip ayrıldı.

Galatasaray, sezon öncesi hazırlıkları kapsamındaki ikinci maçında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı sarı-kırmızılı takım 4-2'lik skorla kazandı.

Galatasaray maça Berk Balaban, Valentine Ozornwafor, Christian Luyindama, DeAndre Yedlin, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Yunus Akgün, Arda Turan, Kerem Aktürkoğlu ve Oğulcan Çağlayan 11'iyle başladı.

Golleri 18. dakikada Ömer Bayram, 23. dakikada Oğulcan Çağlayan, 45'te Aytaç Kara ve 83. dakikada Emre Akbaba kaydetti. Kasımpaşa ise 14. dakikada Tomas Brecka ve 80'de penaltıdan Ahmet Emin Engin ile skor buldu.

(İHA)

Hazırlık Maçı: Galatasaray: 4 - Kasımpaşa: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Hazırlık Maçı: Galatasaray: 4 - Kasımpaşa: 2 - Haberler Spor
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