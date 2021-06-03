Haziran ayında kiralara en fazla %14,13 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı

2018 yılından beri kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, mayıs ayında 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 14,13 oldu. Böylece haziran ayında kiralara en fazla %14,13 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları.