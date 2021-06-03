Haziran ayında kiralara en fazla %14,13 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
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Haziran ayında kiralara en fazla %14,13 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

2018 yılından beri kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, mayıs ayında 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 14,13 oldu. Böylece haziran ayında kiralara en fazla %14,13 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden ÜFE baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.

KİRA ARTIŞ ORANI %14,13 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayısta TÜFE aylık %0,89 artarken yıllık enflasyon %16,59 oldu. Mayıs ayında 12 aylık TÜFE ise %14,13 olarak gerçekleşti. Buna göre, haziran ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %14,13 olacak.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

  • Mevcut kira bedeli: 1.000 lira
  • Zam oranı: %14,13
  • Zam bedeli: 141 lira
  • Zamlı kira bedeli: 1.141 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

Eski kira: 1.100 lira - Yeni kira: 1.255 lira

Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.369 lira

Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.483 lira

Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.597 lira

Eski kira: 1.500 lira - Yeni kira: 1.711 lira

Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.826 lira

Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 1.940 lira

Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.054 lira

Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.168 lira

Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.282 lira

Haziran ayında kiralara en fazla %14,13 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Son dakika: Mayıs ayında TÜFE yüzde 0,89 artarken yıllık enflasyon yüzde 16,59 oldu
Son dakika: Mayıs ayında TÜFE yüzde 0,89 artarken yıllık enflasyon yüzde 16,59 oldu
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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Haziran ayında kiralara en fazla %14,13 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı - Haberler Ekonomi
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