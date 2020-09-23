Hazine ve Maliye Bakanlığında strateji ve değerlendirme toplantısı
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Hazine ve Maliye Bakanlığında strateji ve değerlendirme toplantısı

23.09.2020 19:55 | Son Güncelleme: 23.09.2020 19:58
Hazine ve Maliye Bakanlığında strateji ve değerlendirme toplantısı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bakanlıkta strateji ve değerlendirme toplantısına ilişkin, "Çok daha mükellef odaklı, etkin, hızlı ve daha adaletli denetim süreçlerini temin etmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bakanlıkta strateji ve değerlendirme toplantısına ilişkin, "Çok daha mükellef odaklı, etkin, hızlı ve daha adaletli denetim süreçlerini temin etmek için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığa bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile strateji ve değerlendirme toplantısı yapıldığını belirtti.

Toplantının verimli geçtiğini kaydeden Albayrak, "Çok daha mükellef odaklı, etkin, hızlı ve daha adaletli denetim süreçlerini temin etmek için var gücümüzle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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