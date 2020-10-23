Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
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Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak

23.10.2020 09:59 | Son Güncelleme: 23.10.2020 11:58
Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere sınavla 15 müfettiş yardımcısı alınacak. Sınava girecek öğrencilerin 18 Kasım saat 18.00'e kadar başvuru yapması gerekiyor.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, 15 Hazine ve Maliye müfettiş yardımcısı alımı için sınav yapılacak. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 18 KASIM

Giriş sınavı için başvurular, 9 Kasım saat 08.30'dan, 18 Kasım saat 18.00'e kadar, Bakanlığın internet sitesi (https://www.hmb.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

SINAV 5-6 ARALIK'TA YAPILACAK

HES kodu bilgisi kaydedilmeyen adayların başvuruları, sistem tarafından kabul edilmeyecek. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek. Yazılı sınav, 5-6 Aralık tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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