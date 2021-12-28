Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Fiyat İstikrarı Komitesi toplantımızın ilkini gerçekleştirdik. - Haberler Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Fiyat İstikrarı Komitesi toplantımızın ilkini gerçekleştirdik.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Fiyat İstikrarı Komitesi toplantımızın ilkini gerçekleştirdik.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Fiyat İstikrarı Komitesi toplantımızın ilkini gerçekleştirdik. Enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk." - ANKARA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Fiyat İstikrarı Komitesi toplantımızın ilkini gerçekleştirdik.

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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