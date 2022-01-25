Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Olumsuz hava koşullarından dolayı KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verme ve ödeme sürelerini... - Haberler Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Olumsuz hava koşullarından dolayı KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verme ve ödeme sürelerini...

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati:
AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Olumsuz hava koşullarından dolayı KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verme ve ödeme sürelerini 31 Ocak sonuna kadar uzattık."

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Olumsuz hava koşullarından dolayı KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verme ve ödeme sürelerini 31 Ocak sonuna kadar uzattık."

AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi Haberleri

Maliye Bakanı, Ocak, Ekonomi, Haber

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