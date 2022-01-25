Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Olumsuz hava koşullarından dolayı KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verme ve ödeme sürelerini...

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Olumsuz hava koşullarından dolayı KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verme ve ödeme sürelerini 31 Ocak sonuna kadar uzattık."